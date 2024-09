Séjour économique à Qingdao

Le président togolais se trouve en Chine depuis le début de la semaine à l’occasion du FOCAC, le sommet Chine-Afrique.

Un séjour mis à profit pour se rendre dans la province de Shandong (500km de Pékin).

Le Shandong est un moteur économique du pays. Il est l'une des provinces les plus prospères et les plus développées avec un Produit Intérieur Brut (PIB) parmi les plus élevés de toutes les provinces chinoises. L'économie du Shandong repose sur plusieurs piliers, notamment l’industrie, l’agriculture, la pêche, le commerce et le tourisme.

Le Shandong s'efforce de devenir un centre d'innovation et de développement technologique. La province a investi dans des industries émergentes telles que les technologies de l'information, les énergies renouvelables et la biotechnologie.

Qingdao, en particulier, est en train de devenir un centre de recherche et développement, accueillant des entreprises multinationales et des start-ups technologiques.

C’est justement à Qingdao que Faure Gnassingbé a visité les installations du terminal automatisé de Shandong Port Group, une entreprise portuaire qui s’est engagée depuis sa création en 2019 dans la construction des ports intelligents en faveur de la logistique internationale.

Le chef de l’Etat s’est également rendu du siège du groupe Haier.

Haier, est l'un des plus grands fabricants d'électroménagers et de produits électroniques au monde. Il dispose également d’un département médical.

Fondé en 1984 et basé à Qingdao, Haier est devenu un acteur majeur dans le secteur de l'électronique grand public et un symbole de l'innovation chinoise à l'échelle mondiale.

Haier détient également plusieurs marques mondiales, notamment GE Appliances (acquise en 2016), Candy (acquise en 2019), et Fisher & Paykel. Ces acquisitions ont permis à Haier d'élargir son portefeuille de produits et de renforcer sa présence sur les marchés européens, américains et océaniens.

Le groupe dispose de distributeurs au Togo.

Un mémorandum a été signé avec le Togo pour les secteurs de la santé et de l’énergie, indiquent des sources officielles togolaises.