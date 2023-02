Shegun Bakari : de l'énergie à revendre

Ancien ministre conseiller à la présidence togolaise, Shegun Bakari a effectué une reconversion dans le privé, indique le magazine Jeune Afrique.

Il a pris la direction de MAuto, une société qui fabrique des scooters et des motos électriques vendus ou loués au Togo et au Bénin. Plusieurs milliers d’engins circulent déjà à Lomé et à Cotonou et des dizaines de bornes de recharge ont été installées.

Fondée en Inde, MAuto a recentré ses activités sur l’Afrique. Les motos fabriquées actuellement en Chine seront assemblées dans une usine installée sur la Plateforme industrielle d’Adétikopé (PIA), à 30km de la capitale togolaise; une autre sera créée au Bénin sur le site de Glo-Djigbé, la nouvelle zone économique spéciale du Bénin.