Sokodé, carrefour commercial de premier plan

La foire DIFEZI se tiendra à Sokodé, à 340 km de Lomé, du 25 décembre 2024 au 5 janvier 2025.

DIFEZI se distingue non seulement par son aspect commercial, mais également par sa capacité à mettre en lumière la diversité culturelle à travers des expositions artistiques, des performances musicales et des ateliers créatifs. Les visiteurs pourront ainsi découvrir une riche programmation qui allie économie et culture.

Parmi les exposants, des acteurs issus de divers secteurs tels que l'artisanat, la mode, les arts visuels, et les produits manufacturés seront présents pour faire connaître leur savoir-faire.

Pour certains commerçants, cette foire sera également une occasion de liquider leurs stocks et de rattraper les mauvaises affaires de l'année.

Sokodé, ville réputée pour son héritage culturel riche, notamment avec ses célèbres danses folkloriques, servira de cadre à cet événement.

En plus de ses traditions vivaces, Sokodé se distingue par ses marchés dynamiques, où circulent une grande variété de produits agricoles, artisanaux et manufacturés.

L’artisanat local, notamment la poterie et le tissage, occupe une place centrale dans la vie économique de la ville.

La foire sera donc une occasion unique pour les visiteurs d'apprécier non seulement l'économie de la ville, mais aussi la richesse culturelle de la région centrale du pays.