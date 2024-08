Le Togo a fait son retour sur le marché financier régional ce jeudi, avec pour objectif de mobiliser 30 milliards de francs CFA à travers l’émission d’obligations assimilables du Trésor (OAT) et de bons assimilables du Trésor (BAT).Cette opération a suscité un vif intérêt parmi les investisseurs, comme en témoigne le montant total des soumissions, qui a atteint plus de 33 milliards de francs CFA, soit un taux de couverture de plus de 111 %.Face à cet engouement, le Trésor public togolais a finalement retenu 29,4 milliards de francs CFA, confirmant ainsi la confiance des investisseurs dans l'économie du pays et ses perspectives de développement.Les fonds levés à travers cette opération joueront un rôle crucial dans la poursuite du développement du Togo. Ils serviront à financer divers projets d’infrastructures, essentiels pour soutenir la croissance économique et améliorer les conditions de vie des citoyens.Cette levée de fonds s’inscrit dans la stratégie du gouvernement togolais visant à diversifier les sources de financement et à renforcer la résilience de l’économie face aux défis régionaux et mondiaux.Le succès de cette opération financière démontre la solidité de la position du Togo sur le marché financier régional, ainsi que la confiance des investisseurs dans les réformes engagées par les autorités pour assurer un développement durable et inclusif.