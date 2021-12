Solimi lance une carte prépayée

Une Fintech togolaise vient de lancer la première carte bancaire prépayée.

Pas besoin de compte bancaire, il suffit de s’inscrire, de fournir une pièce d’identité et d’effectuer un premier dépôt de quelques milliers de Fcfa.

Cette carte permet d’effectuer des paiements et de retirer de l’argent dans certains distributeurs. Un commission sera prélevée, sauf chez Orabank. Et de faire des achats sur internet.

La carte Visa, dénommée Solimi, permet également d’effectuer des transferts de carte à carte.

Les concepteurs de Solimi Fintech veulent démocratiser les moyens de paiements.

C’est la première que ce type de carte n’est pas rattaché à un établissement bancaire.

Le système fonctionne tant qu’il y a de l’argent. Les comptes peuvent être alimentés via Flooz et TMoney et rechargés à tout moment.

Les cartes seront progressivement disponibles auprès des distributeurs agréés et sur le site et l’application de Solimi bientôt en ligne.