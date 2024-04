Sortie vendredi sur le marché régional

Après avoir atteint son point le plus bas à 2,6 % en 2023, la croissance économique en Afrique subsaharienne devrait rebondir à 3,4 % en 2024 et 3,8 % en 2025, principalement menée par une plus grande croissance de la consommation privée et une baisse de l’inflation qui augmentera le pouvoir d’achat des ménages.