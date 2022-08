Soutien aux PME

Le Groupe BGFIBank et le Groupe African Guarantee Fund (AGF), basé au Togo, ont signé le vendredi à Libreville, une ligne de garantie de portefeuille d’un montant total de 50 millions d’euros, destinée à couvrir les crédits alloués aux PME.

Cette nouvelle convention permettra à BGFIBank présent sur plusieurs métiers financiers et doté d’un fort ancrage panafricain, à travers ses diverses filiales, d’accélérer l’accès au financement de la clientèle des PME, véritable levier de développement des économies africaines.

African Guarantee Fund est une institution financière non bancaire dont l'objectif est de promouvoir le développement économique, d'accroître les créations d'emplois et de réduire la pauvreté en Afrique en fournissant aux institutions financières des solutions de garantie et un appui au renforcement des capacités, spécifiquement destinés à soutenir les PME en Afrique.

African Guarantee Fund a été créé par le gouvernement du Danemark par le biais de l'Agence Danoise de Développement International (DANIDA), le gouvernement espagnol par le biais de l'Agence Espagnole de Coopération et de Développement International (AECID) et la Banque Africaine de Développement (BAD).

Les autres actionnaires sont : l’Agence Française de Développement (AFD), le Fonds Nordique de Développement (NDF), le Fonds d'Investissement pour les Pays en Développement (IFU) et la KfW Development Bank.