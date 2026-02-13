Rubriques

Stabilité macroéconomique : l’inflation à son plus bas niveau

L’inflation poursuit son ralentissement, confirmant une dynamique de stabilité amorcée depuis 2024. 

Selon les dernières données publiées par l’Institut national de la statistique et des études économiques et démographiques (INSEED), le taux d’inflation est ressorti à 0,2 % en janvier 2026, contre 0,4 % en décembre 2025.

Ce niveau reste largement en dessous du seuil de 3 % fixé par l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA), traduisant le respect du critère de convergence relatif à la maîtrise de l’inflation. 

Les prix des produits alimentaires et des boissons non alcoolisées ont reculé de 4,3 % sur un an, contribuant fortement à la modération de l’inflation. 

À l’inverse, les dépenses liées au logement, à l’eau, à l’électricité, au gaz et aux autres combustibles ont progressé de 9,8 %, exerçant une pression à la hausse sur le budget des ménages.

Dans un contexte régional marqué par des tensions inflationnistes ces dernières années, cette trajectoire baissière constitue un signal positif pour le pouvoir d’achat des ménages et pour la crédibilité macroéconomique du Togo. Elle reflète aussi les mesures de stabilisation des prix et de régulation mises en œuvre par les autorités.

Reste à maintenir cet équilibre dans un environnement international encore incertain.

