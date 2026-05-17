Jeunesse, numérique, entrepreneuriat

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La 8e édition du Forum panafricain des leaders aura lieu prochainement à Lomé, indiquent les organisateurs. Cet évènement s’est déroulé précédemment au Sénégal, en Mauritanie, aux Comores et à Madagascar.  

Pas de dates annoncées © republicoftogo.com

La 8e édition du Forum panafricain des leaders aura lieu prochainement à Lomé, indiquent les organisateurs. Cet évènement s’est déroulé précédemment au Sénégal, en Mauritanie, aux Comores et à Madagascar.  

Thème retenu : « Entrepreneuriat et transformation numérique : quelle stratégie pour la jeunesse africaine ? »

Rien de très original.

On ignore pour le moment la date et le programme. Tout juste sait-on que le Forum accueillera des jeunes leaders venus de plusieurs pays africains 

Ces rencontres sur la thématique du digital se multiplient un peu partout en Afrique. Mais l’abondance des rencontres risque de nuire à leur utilité.

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