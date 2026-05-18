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Le marché commun africain conforte ses bases à Lomé

La capitale togolaise accueille ce lundi et pour deux jours la 3e édition de Biashara Afrika, le forum panafricain dédié au commerce et à l'investissement intra-africains, organisé par le Secrétariat de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf) et le gouvernement togolais, sous le patronage du président du Conseil Faure Gnassingbé.

Rivaliser avec les autres zones économiques mondiales © republicoftogo.com

Wamkele Mene, secrétaire général de la ZLECaf © republicoftogo.com 

La capitale togolaise accueille ce lundi et pour deux jours la 3e édition de Biashara Afrika, le forum panafricain dédié au commerce et à l'investissement intra-africains, organisé par le Secrétariat de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf) et le gouvernement togolais, sous le patronage du président du Conseil Faure Gnassingbé.

Près de 1 000 participants, chefs d'État, investisseurs, entrepreneurs et experts venus des quatre coins du continent, convergent vers Lomé avec un objectif commun : transformer l'accord de libre-échange en résultats économiques concrets.

La ZLECAf, c'est l'une des plus grandes aventures économiques de l'histoire contemporaine : 55 pays, 1,4 milliard de personnes, un PIB cumulé de 3 400 milliards de dollars. Sur le papier, un marché unique africain capable de rivaliser avec les grandes zones économiques mondiales.

Mais entre l'ambition et la réalité, les obstacles restent nombreux : barrières non tarifaires, déficits d'infrastructure, accès limité au financement, chaînes de valeur fragmentées et faible participation des PME au commerce transfrontalier. C'est précisément pour lever ces blocages que Biashara Afrika existe.

Cette édition se veut résolument opérationnelle. Au programme : tables rondes, masterclasses et cinq plateformes d’action, dont une Deal Room pour conclure des partenariats, un laboratoire de facilitation des échanges et un accélérateur de chaînes de valeur. Une attention particulière sera accordée aux PME, aux femmes et aux jeunes entrepreneurs.

Pour le Togo, hub logistique en pleine affirmation et premier de la sous-région en matière de réformes du climat des affaires, accueillir ce forum n'est pas un hasard. C'est la confirmation d'un positionnement stratégique assumé : celui d'une plateforme au service de l'intégration économique africaine.

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