Stimuler la production et la consommation

Depuis plus d’une décennie, le Togo s’est engagé dans une série de réformes économiques et sociales visant à dynamiser l’activité économique et améliorer la qualité de vie de la population.

Aujourd’hui le gouvernement mène ses actions de développement à travers le Plan National de Développement (PND 2018-2022), dont l’axe 2 consacré au développement «des pôles de transformation agricole, manufacturiers et d’industries extractives», réserve une place centrale à la question de la promotion des produits domestiques.

Cette question est prise en compte grâce à de multiples projets visant le renforcement de la production nationale et à travers la Feuille de Route gouvernementale.

Le renforcement de la capacité productive du Togo occupe donc une place centrale dans ces différentes stratégies ; d’autant plus que le pays dispose d’une base productive relativement peu diversifiée, avec pour corollaire une certaine dépendance aux importations.

Il en résulte d’après les données de la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO), une balance commerciale dont le déficit s’est progressivement dégradé de 434,6 milliards de Fcfa en 2018 à 443,5 milliards en 2019, soit un creusement de 2%. Les estimations de la BCEAO2 pour le compte de l’année 2020, faisaient état d’un déficit commercial encore plus important se situant à un niveau de 499,9 milliards de Fcfa.

Par ailleurs, la pandémie de la Covid-19, qui a eu pour conséquences, la fermeture de nombreuses frontières, la perturbation des chaines logistiques mondiales et un ralentissement du commerce international, a conduit les autorités à travailler sur l’élaboration d’une stratégie nationale de promotion de la consommation locale.

Celle-ci devrait permettre entre autres, de stimuler la production nationale de biens et services diversifiés et compétitifs, de faciliter l’accès des produits nationaux aux marchés local, régional et international en résorbant par ricochet, le déficit de la balance commerciale, de stimuler la croissance économique et de favoriser un développement inclusif et durable du pays.

Au rang des nombreux instruments identifiés pour stimuler aussi bien la production, que la consommation des biens et services locaux, figure en très bonne place la commande publique en raison de son poids important dans le budget de l’Etat, et du potentiel d’affaires qu’elle représente pour les entreprises locales.

Le Centre Autonome d’Etudes et de Renforcement des Capacités pour le Développement au Togo (CADERDT) a entrepris d’effectuer une analyse des contours juridiques, institutionnels et opérationnels associés à une utilisation de la commande publique comme un outil de promotion de la consommation locale au Togo.

Ce travail a été réalisé avec le soutien de la Fondation pour le Renforcement des Capacités en Afrique (ACBF).

L’étude très complète souligne l’importance de la commande publique comme moteur de la relance économique.