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Suivi précis des marchandises en transit

L'Office togolais des recettes (OTR) accélère le déploiement de son dispositif de surveillance du trafic commercial. Des techniciens sont déployés sur l'ensemble du territoire pour assurer le suivi des cargaisons destinées au Burkina Faso, au Niger et au Mali.

Lutter contre les trafics © republicoftogo.com

L'Office togolais des recettes (OTR) accélère le déploiement de son dispositif de surveillance du trafic commercial. Des techniciens sont déployés sur l'ensemble du territoire pour assurer le suivi des cargaisons destinées au Burkina Faso, au Niger et au Mali.

Le mécanisme repose sur une programmation préalable des données du voyage - itinéraire, nature de la cargaison, informations sur le camion et son conducteur - avant l'installation d'une balise électronique permettant de suivre en temps réel la position du chargement.

Pour les autorités fiscales, ce dispositif vise à sécuriser le transit tout en protégeant les opérateurs économiques et à lutter contre la fraude.

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