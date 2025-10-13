Rubriques

Tendances:
Eco & Finance

Surface d'exposition record

La 20e édition de la Foire internationale de Lomé (FIL) aura lieu du 28 novembre au 14 décembre.

Une Foire professionnelle et grand public © republicoftogo.com

La 20e édition de la Foire internationale de Lomé (FIL) aura lieu du 28 novembre au 14 décembre.

90 000 m2 d’exposition et 13 000 exposants. Des données fournies lundi par l’organisateur, le centre togolais des expositions et foires (CETEF Togo 2000),

Ce rendez-vous commercial  à la fois local et régional est ouvert aux professionnels et au grand public.

Il attire chaque année des dizaines de milliers de visiteurs. 

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

Le Togo renforce sa traçabilité avec l’expertise marocaine

Le Togo renforce sa traçabilité avec l’expertise marocaine

Le Togo entend renforcer son dispositif de traçabilité et de lutte contre le commerce illicite. Dans cette dynamique, une délégation de la Commission interministérielle chargée du suivi de la Solution automatisée de marquage (SAM), conduite par son président Esso-Wavana Ahmed Adoyi, s’est rendue au SICPA Maroc, à Casablanca, pour une mission d’immersion et d’échange d’expériences.

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.