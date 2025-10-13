Surface d'exposition record

La 20e édition de la Foire internationale de Lomé (FIL) aura lieu du 28 novembre au 14 décembre.

90 000 m2 d’exposition et 13 000 exposants. Des données fournies lundi par l’organisateur, le centre togolais des expositions et foires (CETEF Togo 2000),

Ce rendez-vous commercial à la fois local et régional est ouvert aux professionnels et au grand public.

Il attire chaque année des dizaines de milliers de visiteurs.