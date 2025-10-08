Rubriques

Transformation durable et sécurité alimentaire au cœur du SIALO

Le Salon International de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire de Lomé (SIALO) revient du 14 au 20 octobre prochain pour sa 12ᵉ édition, au Centre togolais des expositions et foires (CETEF).

Plus de 5.000 visiteurs sont attendus à ce rendez-vous incontournable pour les acteurs du monde agricole en Afrique de l’Ouest.

Cette édition met l’accent sur la nécessité de repenser le modèle agricole africain à travers des solutions durables, inclusives et résilientes. 

Les participants échangeront autour des grands enjeux liés à la sécurité alimentaire, à l’agriculture durable et à la valorisation des chaînes de valeur locales.

Le SIALO vise cette année encore à favoriser le dialogue entre décideurs publics, chercheurs, producteurs, investisseurs et jeunes entrepreneurs pour stimuler une croissance agricole plus équitable et plus moderne.

L’événement entend également promouvoir les projets et programmes étatiques en lien avec l’élevage, ainsi que faire découvrir aux jeunes les opportunités professionnelles qu’offre ce sous-secteur souvent méconnu.

