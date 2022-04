Suspension de la TVM

L'application de la Taxe sur les Véhicules à Moteur (TVM) concernant les véhicules de toutes catégories de transport de marchandises et de personne à usage commercial est suspendu à compter du 11 avril, indique un communiqué publié lundi par le ministère de l’économie et des Finances et celui des Transports.

Cette mesure vise à atténuer l’impact de l’inflation sur les activités de transport de marchandises et de personnes, précise le texte, qui souligne que le gouvernement met tout en oeuvre pour protéger le pouvoir d’achat de la population.