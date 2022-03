TogoCom soigne son identité

L’opérateur TogoCom (Groupe Axian, Madagascar) a présenté vendredi sa nouvelle identité visuelle et son nouveau slogan.

‘TogoCom change pour vous’ devient ‘Avancer. Pour vous. Pour tous’. Une accroche qui veut illustrer les investissements réalisés par le Groupe pour développer le réseau et sa volonté d’offrir des services mobile et data pour le plus grand nombre.

Le logo évolue et s’affine tout en conservant les fondamentaux, notamment les couleurs du Togo.

‘Cette nouvelle identité réaffirme l'engagement de TogoCom en tant que marque profondément ancrée dans le quotidien de chaque togolais et son engagement à toujours leur offrir le meilleur de la technologie fixe, mobile, internet et Mobile Money' a déclaré le directeur général, Paulin Alazard.

L'autre opérateur présent au Togo, Moov Africa, a également adopté un nouveau logo et un nouveau nom il y a quelques mois.