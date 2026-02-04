Tony Verheijen prend la tête du bureau du Groupe de la Banque mondiale

Le Groupe de la Banque mondiale a annoncé le 1er février la nomination d’Antonius Verheijen, dit Tony Verheijen, au poste de représentant résident pour le Togo.

À ce titre, il assurera la coordination des activités de la Banque mondiale (BIRD et IDA), de la Société financière internationale (IFC) et de l’Agence multilatérale de garantie des investissements (MIGA), conformément à la nouvelle approche du Groupe visant à unifier la direction de ses différentes entités dans les pays membres.

De nationalité néerlandaise, il cumule plus de 20 ans d’expérience au sein du Groupe de la BM, avec des postes en Afrique, en Asie et en Europe. Il a notamment été représentant résident en Tunisie et en Serbie, et responsable des opérations en Afghanistan et en Côte d’Ivoire.

Ses priorités au Togo portent sur la mise en œuvre du cadre de partenariat avec le pays, la promotion d’une croissance inclusive et durable, la réduction de la pauvreté, le renforcement de la gouvernance et la mobilisation du capital privé.

Le portefeuille actuel de la Banque mondiale au Togo s’élève à 1,49 milliard de dollars, répartis sur 18 projets, tandis que l’IFC a mobilisé environ 320 millions de dollars entre 2020 et 2025.