Traçabilité du coton

ARISE IIP, le développeur de la Plateforme industrielle d’Adétikopé (PIA) au Togo et FibreTrace, spécialiste de la technologie des fibres traçables, ont annoncé lundi un nouveau programme pilote permettant la traçabilité de toute la chaîne de production, des fibres jusqu’aux vêtements, dans les usines de filature qu’installera ARISE IIP dans la Zone industrielle de Glo-Djigbé (GDIZ) au Bénin.

Ce partenariat permettra aux premières usines verticalement intégrées de tracer, de vérifier et d’auditer le cycle de vie des vêtements qui sortiront de leurs lignes de production, de la filature au magasin. Il permettra aussi de partager avec le consommateur final l’ensemble du parcours du coton du Bénin.

Cet accord positionnera le Bénin à l'avant-garde de l’innovation et de la technologie dans le secteur textile en améliorant la visibilité et la résilience, et en garantissant la compétitivité économique. Il permettra la création d'une chaîne de valeur florissante pour l’agriculture africaine, indique un communiqué.

D'ici 2023, le Bénin devrait disposer d'une capacité installée de traitement de 98 000 tonnes de fibres de coton entièrement traçables.

Le partenariat débutera à l’automne 2022, lorsque les unités de filature, de production de tissus et de confection de vêtements seront mises en service.

En raison du succès de FibreTrace dans d’autres régions cotonnières, il est prévu que cette technologie soit adoptée à grande échelle sur tous les sites et dans toutes les unités de production de textile au Bénin et dans la sous-région.

ARISE IIP a annoncé la construction d’une usine de coton sur le site de la PIA, à proximité de Lomé.