Trajectoire étonnante

L’Agence pour l’Assurance du Commerce en Afrique (ACA) a effectivement débuté ses activités mercredi au Togo.

‘Ce partenariat (…) traduit la confiance de l’une des plus grandes institutions financières africaines dans la trajectoire économique de notre pays et dans la qualité de son leadership’, a déclaré Sani Yaya, le ministre de l’Economie et des Finances.

La trajectoire du Togo est effectivement étonnante.

Dans un contexte difficile marqué par la pandémie, qui a ébranlé tous les fondamentaux, ce pays a montré sa résilience avec un taux de croissance de 5,3% en 202.

Sans doute le résultat des réformes engagées par le président Faure Gnassingbé et par son gouvernement.

Mais cette résilience est aussi à mettre au crédit du secteur privé et aux mesures d’accompagnement initiées dès le début du Covid en mars 2020.

Mais l’un des freins au développement du secteur privé est la question du financement et cette problématique est étroitement liée à un manque de disponibilité de garantie pour les PME et parfois même pour certaines grandes entreprises, a indiqué M. Yaya.

L’adhésion du Togo à l’ACA offre au secteur privé l’opportunité de pouvoir disposer des possibilités de garantie et aussi l’assurance pour le risque pays et les risques commerciaux pour les financements qu’il sollicite auprès des bailleurs de fonds, auprès des banques et des institutions financières.

L’adhésion à l’Agence est en ligne avec la Feuille de route gouvernementale 2020-2025 dont l’ambition est de faire du Togo un pays attractif, une économie forte, résiliente, durable et inclusive, a rappelé le ministre.

Le Togo détient à ce jour une participation de 6,7% au capital de l’ACA. Il en est le premier actionnaire souverain.