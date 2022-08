Un cadre comptable harmonisé

La réunion plénière de la Commission de normalisation comptable (CNC-OHADA) s’est ouverte lundi à Lomé en présence de Kossi Tofio, le directeur de Cabinet du ministre de l’Economie et des Finances. La Banque mondiale est associée aux travaux.

La CNC-OHADA assure la coordination et la synthèse des recherches théoriques et méthodologiques relatives à la normalisation et à l’application des règles comptables. A ce titre, la CNC-OHADA est chargée notamment d’élaborer tout projet de réformes des règles comptables, de concevoir des projets de mise à jour permanente du système comptable, en fonction de l’évolution juridique, économique et financière internationale.

Sa mission est également de veiller à la mise en application du système comptable OHADA dans les Etats Parties.

‘Le travail accompli par cet organisme est tout à fait remarquable’, a souligné M. Tofio qui souhaite accroître le champ d’intervention afin de l’ouvrir aux questions d’audit, d’assurance qualité, de principes d’éthique professionnelle et autres questions d’intérêt pratique pour la profession comptable.

L'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires (OHADA) est une organisation intergouvernementale d'intégration juridique.

Elle regroupe à ce jour 17 pays africains et reste ouverte à tout Etat membre de l'Union africaine.

Elle vise à combattre la chute des investissements en Afrique en proposant un cadre juridique commun dans le domaine économique et du droit des affaires.