Un dîner pour faire des affaires

Les entreprises togolaises et africaines ont rendez-vous à Lomé le 21 mars prochain à l’occasion de la 4e édition du Gala des entrepreneurs.

L'hôtel Sarakawa de Lomé © DR

Cette édition mettra un accent particulier sur l’innovation, l’expertise, la capacité de conquête des marchés internationaux ainsi que l’impact des entreprises sur les économies nationales, explique l’organisateur, ‘Simera Corporation’.

Le dîner aura lieu à l’hôtel Sarakawa. Mais peu de détails sont disponibles sur le site. 

Filière café-cacao : entre volatilité des prix et nécessité de solidarité

‘Les pays producteurs de café et de cacao restent structurellement fragiles. Nous produisons ce que nous ne consommons pas et consommons ce que nous ne produisons pas. Cette dépendance nous expose pleinement à la loi du marché mondial, dominée par les grands pays consommateurs qui fixent les prix’.

Fraude massive

Les autorités chargées du commerce et du système de marquage des produits entendent durcir les contrôles face au faible respect des normes liées à la Solution automatisée de marquage (SAM).

