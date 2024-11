Un enjeu de qualité et de sécurité alimentaire

Les produits agroalimentaires fabriqués au Togo peinent encore à répondre aux normes de certification nécessaires pour garantir leur qualité et leur sécurité, limitant ainsi leur compétitivité sur le marché national et international.

Face à ce constat, la Haute Autorité de la Qualité et de l’Environnement (HAUQUE) a pris l’initiative d’accompagner les jeunes entrepreneurs du secteur dans le processus de certification de leurs produits.

Les petites et moyennes entreprises (PME) togolaises, qui dominent le secteur de la production et de la transformation agroalimentaire, manquent souvent d’accès aux infrastructures et aux outils nécessaires pour assurer des contrôles rigoureux en laboratoire. En l’absence d’accréditations appropriées, de nombreux produits locaux ne respectent pas les exigences de qualité et de sécurité alimentaire.

Cette situation pose un double problème pour les consommateurs et pour les producteurs.

Pour remédier à ces défis, la HAUQUE, en collaboration avec le Comité Togolais d’Agrément, a initié une démarche visant à aider les entrepreneurs à certifier leurs produits et à se conformer aux normes internationales.

La certification couvre plusieurs aspects dont la sécurité des denrées alimentaires, la qualité des produits et les normes d’étiquetage.

Une concertation a débuté lundi à Lomé, réunissant divers acteurs du secteur agroalimentaire autour de la question du renforcement de l’accompagnement des entreprises.

Avec cette initiative, le Togo ambitionne de développer un écosystème agroalimentaire compétitif et de promouvoir le label "Made in Togo" comme un gage de qualité et de fiabilité.