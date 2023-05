Les examens de la politique d’investissement (EPI) de la CNUCED visent à aider les pays à améliorer leur politique d’investissement en vue de réaliser les objectifs de développement durable (ODD).

Ils contribuent aussi à familiariser les gouvernements et le secteur privé avec le climat de l’investissement de ces pays.

Conformément aux ODD, les EPI encouragent l'investissement pour le développement. Les recommandations sont conformes aux plans de développement nationaux et se concentrent sur des secteurs clés.

Réalisé à la demande du gouvernement, l’EPI du Togo, publié sur le site début mai, contient une analyse des politiques de développement, du climat des affaires et des institutions ayant un rôle en matière d’investissement.

Deux missions exploratoires, en mai et juillet 2022, ont complété les recherches documentaires.

L’EPI a bénéficié de la coopération des entités impliquées dans les politiques d’investissement, notamment le ministère de la Promotion de l’investissement, ainsi que la Mission permanente auprès de l’Office des Nations Unies et autres organisations internationales à Genève.

Les points de vue du secteur privé, de la société civile et des partenaires au développement, y inclus le Bureau du coordonnateur résident des Nations Unies au Togo et le PNUD, ont aussi été pris en considération.

Les conclusions de l’EPI Togo ont été présentés mardi à Lomé en présence de Rose Kayi Mivédor, la ministre de la Promotion de l’investissement

‘L’EPI est un exercice utile pour l'amélioration du climat des affaires pour, d'une part, accroître les niveaux d’IDE (investissements directs étrangers) vers le Togo, et d'autre part, soutenir la création d'emplois décents pour la jeunesse’, a-t-elle déclaré.

Depuis plus de 20 ans, la CNUCED a réalisé des examens de politiques d’investissement dans plus de 55 pays en développement. Elle a également apporté une assistance technique aux gouvernements pour la mise en œuvre des recommandations émanant de ces rapports. L’analyse d’impact montre que les EPI ont aidé les pays à attirer et à bénéficier d’un plus grand nombre d’IED et à améliorer leurs climats des affaires.