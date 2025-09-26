Un IHPC rénové et élargi

Le Système statistique national (SSN) a lancé un indice harmonisé des prix à la consommation (IHPC) révisé, destiné à mieux refléter les réalités actuelles de la consommation des ménages.

Avec cette réforme, le panier de référence s’élargit à 810 produits contre 647 dans l’ancienne base de 2014.

Plus de 20 000 variétés sont désormais suivies à travers 4 790 points de vente sur l’ensemble du territoire, représentant plus de 36 000 relevés de prix.

Fruit d’un long processus, ce nouvel outil repose sur la mobilisation d’équipes d’experts sillonnant quotidiennement marchés et lieux d’achat représentatifs. Objectif : recueillir des informations précises sur les biens et services effectivement consommés par les ménages.

Les opérations sont réalisées par l’Institut national de la statistique et des études économiques et démographiques (INSEED).

L’amélioration méthodologique, l’élargissement du panier et l’évolution de la couverture géographique doivent permettre de produire un indice des prix de meilleure qualité pour le suivi de l’inflation dans les pays membres de l’Union.

Depuis sa création en 1998, l’IHPC a connu plusieurs réformes pour mieux refléter la structure de consommation des ménages et se conformer aux normes internationales.

Au-delà de la simple mesure de l’inflation, l’IHPC sert à indexer les revenus, à évaluer les politiques monétaires et à orienter les décisions économiques. Pour les autorités, cette révision était indispensable afin de garantir que l’indice reflète fidèlement les réalités actuelles de la consommation et reste un repère fiable dans le pilotage des politiques publiques.