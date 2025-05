Un levier pour attirer les investisseurs

Le Togo franchit une nouvelle étape dans la modernisation de son environnement commercial avec le lancement du Togo Trade Portal, une plateforme numérique dédiée à la facilitation des échanges internationaux.

Ce portail centralise et détaille plus de 50 procédures liées à l’importation, à l’exportation et au transit de 13 groupes stratégiques de produits, considérés comme clés pour l’économie nationale.

Une réponse concrète à la complexité des formalités douanières

Conçu comme un guichet virtuel d’information commerciale, le Togo Trade Portal fournit aux opérateurs économiques :

des descriptions détaillées des procédures douanières pas à pas,

les exigences réglementaires par produit ou secteur,

les formulaires nécessaires et les coûts associés,

ainsi que les coordonnées des fonctionnaires en charge.

L’objectif est clair : réduire l’opacité administrative, diminuer les coûts de transaction et accélérer les opérations commerciales.

Mardi à Lomé, une campagne de vulgarisation à l’échelle nationale a été lancée pour promouvoir l’usage du portail. Elle durera une semaine et couvrira tout le territoire. Des formations pratiques sont prévues pour les commerçants, logisticiens, transitaires, et acteurs du secteur privé, avec un accent sur la prise en main de la plateforme et la collecte de retours d’expérience.

« Le Togo Trade Portal s’inscrit dans la vision du gouvernement de faire du Togo un hub logistique et numérique attractif pour les investisseurs », a déclaré Koffi Vinyo Mensah, représentant du ministre du Commerce.

Ce projet a été mis en œuvre avec le soutien de la République fédérale d’Allemagne, de l’Union européenne, du Centre du commerce international (ITC) et de la CNUCED, dans le cadre de l’initiative AMI Commerce Togo.

Il est également conforme aux engagements pris par le pays dans le cadre de l’Accord sur la facilitation des échanges (AFE) de l’Organisation mondiale du commerce, ratifié par le Togo en 2015.

Grâce à cet outil, les entreprises peuvent anticiper les formalités nécessaires à chaque opération commerciale, accéder en temps réel aux informations réglementaires actualisées, mieux maîtriser les coûts et délais liés à l’import-export.

Le Togo Trade Portal s’inscrit donc comme un levier de compétitivité, à la fois pour le secteur privé et pour l’amélioration du climat des affaires.

Il incarne une volonté de transparence, d'efficacité administrative et de connectivité accrue aux marchés régionaux et internationaux.