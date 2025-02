Un levier stratégique pour la gestion de la dette

Le Togo a de nouveau sollicité le marché financier régional ce vendredi, avec une émission de Bons Assimilables du Trésor (BAT) d’un montant initial de 25 milliards de FCFA.

Comme à l’accoutumée, la demande des investisseurs a été largement au rendez-vous, témoignant de la confiance continue envers la signature souveraine du pays.

L’opération a suscité un vif intérêt sur le marché, avec des soumissions totalisant près de 32 milliards, soit un taux de couverture de 130 %. Face à cet engouement, le Trésor togolais a finalement retenu 27,5 milliards, dépassant ainsi l’objectif initial.

Cette levée de fonds s’inscrit dans le cadre du programme d’émission de titres publics du Togo, visant à assurer le financement des besoins budgétaires et des projets de développement. Elle est en parfaite adéquation avec la stratégie de gestion de la dette à moyen et long terme adoptée par le gouvernement togolais. Cette approche vise à garantir une gestion prudente et durable des finances publiques, tout en diversifiant les sources de financement et en optimisant le coût de la dette.

Le succès récurrent des émissions de titres publics du Togo illustre la solidité du marché financier régional et l’attractivité des instruments de dette souveraine émis par le pays.

La mobilisation régulière des investisseurs, qu’ils soient institutionnels ou privés, reflète également une confiance accrue dans la stabilité macroéconomique et les perspectives de croissance du Togo.