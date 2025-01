Un levier stratégique pour la région de Kara

Le comité régional de concertation de la Kara, une initiative clé destinée à renforcer le dialogue public-privé au Togo, a été lancé jeudi en présence du ministre de l’Economie et des Finances, Essowè Georges Barcola.

Le lancement de ce comité régional s’inscrit dans la continuité des efforts engagés par les autorités pour améliorer l’environnement des affaires et attirer les investissements.

Le Togo s’est imposé comme une destination privilégiée pour les investisseurs.

Ce comité régional, qui se positionne comme une antenne pilote, revêt une importance stratégique pour la région de la Kara. Sa mission principale est de stimuler le développement économique local à travers l’identification et la résolution des obstacles au développement économique, l’accompagnement des entreprises locales, avec un accent particulier sur l’investissement et l’innovation et la mobilisation des acteurs publics et privés afin de relever les défis économiques et sociaux de la région.

Lors de la cérémonie, le Ministre de l’Économie et des Finances, président du Comité Technique de Concertation, a exprimé sa satisfaction quant au choix de la région de la Kara pour accueillir cette initiative. Ce choix, selon ses propos, est une marque de confiance envers les acteurs locaux et traduit l’importance de leur rôle dans la transformation économique du Togo.

Les différents intervenants ont rappelé les défis identifiés dans la Feuille de route gouvernementale, notamment celui d’augmenter la contribution de l’investissement privé à la croissance économique. Pour atteindre cet objectif, ils ont insisté sur la nécessité de renforcer une culture de dialogue et de collaboration à tous les niveaux.

L’objectif est de faire de ce comité régional un modèle de collaboration et une référence pour d’autres régions du pays.