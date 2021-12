Un modèle inspirant pour les générations à venir

Serge Ekue, le président de la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) et Anne-Valérie Corboz, doyenne associée en charge des programmes de l’Executive Education d’HEC Paris, ont lancé un programme de formation en leadership dédié aux femmes membres du personnel de la Banque

La cérémonie s’est déroulée en présence de Rose Kayi Mivedor, ministre de la Promotion de l’investissement.

Le Premier ministre, Victoire Tomégah-Dogbé est marraine du programme.

Ce programme certifiant de formation ‘Yennenga’ répond à l’ambition de renforcement du capital humain énoncée dans le plan stratégique 2021-2025 dénommé plan DJOLIBA de la BOAD et permettra de former une vingtaine de femmes par an, pendant trois ans.

Il s’inscrit également dans le plan RSE de l’institution.

‘On ne peut pas viser l’intégration économique de notre région et le développement équilibré de nos pays membres en laissant de côté la moitié de leur population. Il ne s’agit pas de donner une place aux femmes, mais bien de leur rendre leur juste place, c’est-à-dire celle au cœur des organes de gouvernance’, a déclaré le patron de la BOAD.

‘Yennenga’ a pour ambition de révéler le plein potentiel des femmes sur le plan professionnel en Afrique : un modèle inspirant pour les générations féminines à venir.