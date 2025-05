Un nouveau programme gouvernemental pour former 500 jeunes entrepreneurs

Le gouvernement a annoncé un nouveau programme d’accompagnement des entreprises, avec un accent particulier sur la formation de la jeunesse et la protection du tissu économique national.

Ce plan, porté par le ministère du Commerce, vise à former 500 jeunes dans les prochaines années pour les aider à s’engager dans l’entrepreneuriat.

Selon Kossivi Hounaké, ministre délégué auprès de la ministre du Commerce, de l’artisanat et de la consommation locale, le programme prévoit de former au moins 100 jeunes par an. L’objectif est de renforcer les compétences locales et d’encourager une nouvelle génération d’entrepreneurs togolais capables de répondre aux besoins du marché national.

En parallèle, le programme inclut également un accompagnement ciblé pour les entreprises déjà installées. Le ministre a insisté sur la nécessité de lutter contre la concurrence déloyale, en particulier en limitant l’entrée de produits de contrebande sur le marché togolais. « Il faut protéger nos entreprises pour éviter qu’elles ne fassent faillite », a-t-il souligné lors d’une visite à l’entreprise Facam Stairway, l’un des premiers bénéficiaires du programme.

Située dans la zone portuaire de Lomé, Facam Stairway illustre la dynamique industrielle que le gouvernement entend encourager. Anciennement spécialisée dans la fabrication de rubans adhésifs, l’entreprise s’est rapidement réorientée vers la production de produits d’hygiène (papier toilette, lingettes, couches pour bébés, mouchoirs, etc.), contribuant ainsi à la substitution aux importations.

Avec 236 emplois déjà créés à travers toute sa chaîne de production, Facam Stairway incarne l’ambition du "Made in Togo" : produire localement, créer de l’emploi et valoriser les compétences nationales. Le gouvernement s’est félicité de la qualité de ses produits, jugée équivalente, voire supérieure, à celle des articles importés. Il a également salué l’effort porté sur la qualité des emballages, souvent point faible des productions locales.

Pour les autorités, ce programme n’est qu’un début. « L’ambition du gouvernement est de rendre nos entreprises compétitives sur notre propre marché », a déclaré le ministre Kossivi Hounaké. Tout en respectant les règles du cadre communautaire sous-régional, le Togo veut protéger ses entreprises et poser les bases d’une industrie locale forte et résiliente.