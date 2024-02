Un outil d'évaluation financière

La 5e édition du Répertoire des prix des biens et services vient de sortir.

‘Il s'agit donc d'un outil important d'évaluation financière, de maitrise des prévisions budgétaires et de leur fiabilité dans le domaine des commandes publiques et dans la gestion des ressources publiques’, souligne le ministre de l’Economie et des Finances, Sani Yaya, dans son avant-propos.

Ce répertoire est réalisé par le ministère de l’Economie et des Finances avec la collaboration de la direction nationale de la commande publique, de plusieurs ministères (Santé, Commerce, Urbanisme …), de l’INSEED), et de l'Autorité de régulation de la commande publique (ARCOP).

