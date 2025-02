Un outil pour renforcer la coopération et la compétitivité

Le Togo, avec l’appui du Centre du Commerce International (ITC) et de la Coopération allemande, a lancé mercredi le Mécanisme d’Alerte aux Obstacles au Commerce (MAOC), une plateforme destinée à améliorer l’environnement des affaires en identifiant et en résolvant les obstacles au commerce.

Ce dispositif est une initiative visant à identifier et éliminer les obstacles entravant les échanges commerciaux au sein de l'Union Économique et Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA, 8 pays). Ce dispositif permet aux opérateurs économiques de signaler en temps réel les entraves rencontrées, facilitant ainsi une résolution rapide et efficace.

Le MAOC doit fournir en temps réel des infos sur des réglementations contraignantes, des lourdeurs administratives, un manque de transparence ou des pratiques discriminatoires.

Pour Camilla Gendolla, cheffe de Coopération et première conseillère à l'ambassade d’Allemagne à Lomé, cette initiative marque le début d’une nouvelle ère dans les échanges commerciaux entre le Togo et le reste du monde.

Le MAOC sera coordonné par la Chambre de Commerce et d’Industrie du Togo (CCIT).