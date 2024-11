Un pavillon entier accuillera le Mali

Lors d’un point de presse tenu à Lomé jeudi, Alexandre de Souza, directeur général du Centre Togolais des Expositions et Foires (CETEF), a indiqué que le Mali participera avec une délégation d’une vingtaine d’entreprises.

Ces exposants occuperont le Pavillon Agou et présenteront une diversité de produits allant de l’agroalimentaire aux services, en passant par les tissus traditionnels.

Avec plus de 600 000 visiteurs attendus, la sécurité reste une priorité majeure pour le CETEF. M. de Souza a tenu à rassurer les exposants et le public sur les dispositions sécuritaires prises pour garantir le bon déroulement de l’événement.

La Foire se positionne comme une plateforme de premier plan pour les affaires, les échanges culturels, et la promotion des produits et services locaux. Elle offre aux exposants une opportunité d’élargir leurs réseaux et d’accéder à de nouveaux marchés, tout en permettant aux visiteurs de découvrir une riche diversité de produits.