Un prix garanti pour sécuriser les producteurs

La campagne de commercialisation de la noix de cajou a été lancée jeudi à Kara, dans le nord du Togo.

Le prix-plancher bord-champ a été fixé à 425 Fcfa le kilogramme pour une production estimée à 45

Le Conseil de l’Interprofession de la Filière Anacarde au Togo (CIFAT) a pris des mesures pour garantir le respect de ce prix, évitant ainsi les pratiques d’achats informels qui pourraient désavantager les producteurs.

Un contrat formel existe désormais entre producteurs, transformateurs et exportateurs, afin d’assurer une meilleure organisation du secteur et de protéger les agriculteurs des fluctuations du marché.

"Ce prix est fixé pour mettre le producteur à l'abri des aléas et lui permettre que son seuil de rentabilité soit respecté," a affirmé Mawuko Komlan Gozan, président du CIFAT.

Cette nouvelle campagne marque également le début d’une série de réformes stratégiques visant à renforcer la compétitivité du Togo sur le marché mondial de l’anacarde.

Le CIFAT prévoit notamment l’introduction de nouvelles techniques de production avec des itinéraires techniques améliorés, l’élimination des vieilles plantations pour les remplacer par des semences plus productives et de meilleure qualité, n encadrement accru des producteurs pour améliorer le rendement et la qualité des noix de cajou.

Le marché mondial de l’anacarde est fortement concurrentiel. Le Togo fait face à la concurrence de la Côte d’Ivoire, premier producteur mondial, ainsi que du Ghana et du Burkina Faso.

Dans ce contexte, le Togo doit accélérer ses réformes pour garantir une place privilégiée sur ces marchés exigeants.

"Si nous ne nous mettons pas sérieusement au travail, nous allons certes produire, mais nos produits risquent d’être déclassés," a mis en garde M. Gozan.

Grâce à ces efforts, la filière anacarde togolaise aspire à un positionnement plus fort à l’international, garantissant ainsi des revenus stables et une croissance durable pour les producteurs locaux.