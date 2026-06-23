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Un secteur halieutique en mutation

La 8e session du groupe de travail du Comité des pêches pour l'Atlantique Centre-Est (COPACE), consacrée à la pêche artisanale, s’est tenue lundi à Lomé.

Konlani Dindiogue © republicoftogo.com

La 8e session du groupe de travail du Comité des pêches pour l'Atlantique Centre-Est (COPACE), consacrée à la pêche artisanale, s’est tenue lundi à Lomé.

L'occasion pour les autorités togolaises de dresser un bilan et d'afficher de nouvelles ambitions pour un secteur qui représente 1,3% du PIB national et mobilise près de 12 000 femmes dans les activités post-capture.

Exclusivement artisanale, la pêche génère entre 20 000 et 25 000 tonnes par an. 

Pour moderniser la filière, le gouvernement a engagé plusieurs initiatives : subvention du carburant, instauration depuis 2025 d'un repos biologique annuel du 1er au 31 juillet pour permettre le renouvellement des stocks, renforcement des garde-côtes pour lutter contre la pêche illicite et protection du littoral par l'installation d'épis et de brise-lames.

Un nouveau programme de modernisation prévoit également la création d'un fonds de développement agricole intégrant la pêche et l'aquaculture, ainsi que le déploiement d'outils numériques pour améliorer la gouvernance du secteur.

« L'ambition du gouvernement est de bâtir un secteur halieutique moderne, inclusif, productif et durable, capable de garantir la souveraineté alimentaire du pays », a déclaré Konlani Dindiogue, représentant du ministère de la Pêche.

Le COPACE est un organisme régional créé sous l'égide de la FAO.

Sa mission est de promouvoir la gestion durable et la conservation des ressources halieutiques dans l'Atlantique Centre-Est. Il sert de cadre de coopération entre les États côtiers de la région.

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