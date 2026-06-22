Les architectes de l'économie africaine

La Chambre de Commerce et d'Industrie(CCI Togo) a rendu hommage samedi soir à Lomé à deux figures emblématiques de l'économie africaine : le Togolais Gervais Koffi Djondo et le Camerounais Paul Kammogne Fokam.

La soirée a été marquée par la présentation de leur ouvrage co-écrit « Deux capitaines d'industrie se rencontrent », qui retrace leurs réflexions et expériences sur plusieurs décennies d'engagement dans la finance, l'investissement et la création de richesses en Afrique.

Âgé de 92 ans, Gervais Koffi Djondo est l'une des figures les plus marquantes de l'entrepreneuriat africain. Ancien ministre et ancien président de la CCI, il est surtout connu pour avoir cofondé Ecobank en 1985 et lancé la compagnie aérienne panafricaine ASKY en 2010, deux institutions qui ont profondément transformé le paysage économique et aérien du continent.

Paul Kammogne Fokam, 78 ans, s'est quant à lui imposé comme l'un des piliers du secteur financier africain, fondateur d'Afriland First Bank et créateur des Mutuelles Communautaires de Croissance (MC2), un modèle d'inclusion financière aujourd'hui déployé dans plusieurs pays africains.