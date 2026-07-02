Le Trésor togolais a honoré près de 326 milliards de Fcfa de remboursements sur le marché régional des titres publics de l'UMOA au cours du premier semestre 2026, selon les données de l'Agence UMOA-Titres.

Ces remboursements se décomposent en 195 milliards sur le premier trimestre et 131 milliards sur le second. Dans le détail, les Obligations assimilables du Trésor (OAT) représentent 218,76 milliards, contre 106,81 milliards pour les Bons assimilables du Trésor (BAT).

Parallèlement, le pays continue de lever des fonds sur les marchés.

Entre janvier et juin 2026, le Trésor a mobilisé 214,5 milliards, soit 46% de l'objectif annuel fixé à 463,5 milliards.

Le budget de l'État pour 2026 étant arrêté à 2 751 milliards, les émissions de titres publics devront s'intensifier au troisième trimestre pour couvrir les besoins restants, investissements publics, remboursement de dette intérieure et soutien aux secteurs productifs.

Pour les investisseurs régionaux, ce double mouvement - rembourser ses dettes tout en continuant d'emprunter dans les délais - est un signe de sérieux budgétaire.

La régularité des paiements togolais sur le marché de l'UMOA est précisément ce qui explique les taux de couverture élevés observés lors de chaque émission : les investisseurs font confiance à la signature togolaise.