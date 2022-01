Si un contrôle des prix existait au Togo dans les années 90, les activités commerciales ont été libéralisées depuis.

‘Les prix des biens et des services sont libres et régis par le simple jeu de la concurrence. Donc, les prix sont fixés selon la loi de l’offre et de la demande’, explique Améyo Kafui Adovon, cheffe de division du contrôle de la Concurrence et de la Prévention des fraudes.

Le gouvernement n’est évidemment pas responsable de la récente hausse des prix des produits alimentaires.

Le pays pratique un système libéral. Il y a des obligations de la part des commerçants comme l’affichage des prix. Libre d’acheter ou pas.

Le service du contrôle des prix veille au respect de cette obligation.

Dans des contextes particuliers et rares, le gouvernement peut fixer les prix. Cela a été le cas pour les masques, l’huile végétale et d’autres denrées au début de la crise sanitaire.

Les autorités comptent surtout sur le bon sens des commerçants et la nécessité de capter la clientèle en pratiquant des prix raisonnables.