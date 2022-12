Un tour complet de l'économie

Sani Yaya, le ministre de l’Economie et des Finances et président du conseil des ministres de l’UEMOA (Union économique et monétaire d’Afrique de l’Ouest) est l’invité de l’économie sur RFI.

Durant plus de 45 minutes, Sani Yaya est interrogé sur les grands sujets qui touchent l’économie de son pays et de la sous-région : la menace terroriste dans le nord du Togo, les conséquences de la guerre entre la Russie et l’Ukraine, les questions d’inflation et de stabilité monétaire, le rôle du franc CFA, les relations avec le FMI, avec les puissances occidentales et notamment la France, les sanctions contre les pays africains théâtres de troubles politiques, le développement du secteur financier à Lomé.

