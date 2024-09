Une alliance pour des solutions financières adaptées

Africa Diaspora Investment (ADI) et la Société de Gestion et d'Intermédiation (SGI) ont décidé de s'unir pour améliorer l'accès au financement et offrir des solutions adaptées aux besoins spécifiques des petites et moyennes entreprises (PME) et des petites et moyennes industries (PMI). Les deux sociétés ont signé un accord de partenariat dans ce sens, marquant le début d'une collaboration stratégique.

« Grâce à cette alliance, nous serons en mesure d'offrir des solutions financières plus adaptées et accessibles aux entrepreneurs et aux entreprises locales », a déclaré Jean Etse, directeur général de la SGI.

Selon lui, cette collaboration permettra non seulement de mieux répondre aux besoins de financement des entreprises, mais aussi d'assurer un accompagnement personnalisé, favorisant ainsi leur croissance et leur pérennité.

Africa Diaspora Investment, une société de gestion d’actifs basée aux États-Unis et au Togo, a pour mission de promouvoir le financement des PME et PMI en Afrique.

Son engagement envers les petites et moyennes entreprises togolaises se manifeste à travers des offres financières innovantes et un soutien technique dédié aux entrepreneurs. L'objectif est de créer un environnement plus favorable pour les affaires, en renforçant les capacités des entreprises locales et en facilitant leur accès au crédit.

Cette initiative est une réponse aux défis de financement rencontrés par de nombreuses PME et PMI au Togo et vise à leur offrir les ressources nécessaires pour prospérer dans un marché compétitif.