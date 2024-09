Une augmentation substantielle de l'engagement financier de la Banque mondiale

Le gouvernement togolais et le Groupe de la Banque mondiale ont tenu jeudi leur revue annuelle des projets financés dans le cadre de leur partenariat.

Cette revue a été présidée par Sandra Ablamba Johnson, ministre, secrétaire général de la présidence de la République, et Gouverneur du Togo auprès de la BM, en présence de Fily Sissoko, représentant de la Banque à Lomé, et de Christopher Balliet Bleziri pour le compte de la SFI (Société financière internationale ).

L’objectif de cette session était de faire le point sur l’état d’avancement des projets en cours, tant sur le plan physique que financier, et d'identifier les contraintes tout en explorant des solutions pour accélérer leur mise en œuvre. Les discussions ont également porté sur des réformes visant à améliorer l'efficacité des dépenses publiques et à alléger les procédures de gestion des projets.

Sandra Ablamba Johnson a exprimé la gratitude des autorités envers le soutien constant du Groupe de la Banque mondiale. Elle a souligné que les réformes entreprises sous la direction du chef de l’Etat.

Les réformes engagées depuis plusieurs années ont conduit à une augmentation substantielle de l'engagement financier de la BM atteignant 1,21 milliard de dollars, contre seulement 174 millions il y a 7 ans.

L’une des principales réalisations de cette coopération est l’accès du Togo au guichet pour la prévention et la résilience, qui permet au pays de bénéficier de 315 millions supplémentaires pour soutenir le Programme d’urgence de la région des Savanes (PURS), une initiative visant à renforcer la résilience des populations vulnérables dans cette région.

Le portefeuille actuel couvre quatre secteurs clés : les infrastructures, le développement durable, le développement humain, et l’économie et la compétitivité. Ces projets visent à améliorer les conditions de vie des populations, en mettant un accent particulier sur la qualité des dépenses publiques.

Le nouveau cadre de partenariat-pays 2025-2029 en préparation avec la Banque envisage de mobiliser plus de 1,5 milliard de dollars pour soutenir les réformes et les investissements dans des secteurs stratégiques tels que l’agriculture, l’énergie, la connectivité, et le développement des villes secondaires.

Fily Sissoko a salué les efforts du Togo dans la mise en œuvre des réformes et des politiques de développement, soulignant la progression du pays dans l'évaluation des politiques et des institutions nationales (CPIA) de la Banque mondiale.

Il a réaffirmé l'engagement de l'institution à soutenir encore plus fortement le développement du Togo dans les années à venir.

La tenue de cette revue traduit la volonté commune du Togo et de la Banque mondiale d’accélérer la mise en œuvre des projets, dans un contexte mondial marqué par de multiples crises telles que la pandémie, le changement climatique et les conflits géopolitiques.