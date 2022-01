Une banque digitale pour favoriser l'inclusion

Le Togo a inscrit l’inclusion sociale et financière dans sa politique de développement, à travers la mise en place du Fonds national de la finance inclusive (FNFI).

Ce mécanisme a permis de favoriser l’accès des différents segments de la population, en particulier les jeunes, les femmes et les entreprises aux services financiers.

A la date du 21 janvier 2022, à travers 14 produits, 1.792.556 crédits ont été octroyés pour un volume de 101,27 milliards de Fcfa, indique lundi une note gouvernementale.

En termes de remboursement, le Fonds affiche un bilan satisfaisant avec un taux moyen de 94,10% dans les délais, et offre la possibilité aux meilleurs clients d’avoir accès au crédit bancaire s’élevant jusqu’à 10 millions.

Le FNFI dispose de 338 points de service et 22 Prestataires de services financiers partenaires (PSF).

Le gouvernement va poursuivre les réformes engagées.

La Stratégie nationale d’inclusion financière a été adoptée récemment.

La nouvelle stratégie définit une vision nationale déclinée en orientations et leviers stratégiques ciblant les jeunes, les femmes, les ruraux ainsi que les très petites entreprises (TPE).

Elle se veut un cadre dynamique pour mieux coordonner et stimuler les actions afin de faciliter l’élimination des barrières à l’inclusion financière pour assurer d’ici à 2025 ‘une augmentation de l’accès et de l’utilisation d’une gamme diversifiée de produits et services financiers formels, digitalisés, abordables et adaptés’.

Le dispositif contribuera ainsi au renforcement du cadre d’intervention de l’Etat et l’amélioration de la couverture géographique de services.

Il permettra également d’assainir le secteur, de mettre en place un cadre favorable à l’accès au financement dédié aux très petites et moyennes entreprises (TPME), de rendre disponible l’accès aux services financiers numériques via la création d’une banque digitale et la promotion de la fintech.