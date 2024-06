Une composante essentielle des marchés financiers modernes.

Le dépositaire central de la banque de règlement (DCBR) joue un rôle crucial dans le système financier. Il s'agit d'une institution chargée de la garde et de l'administration des titres financiers, ainsi que du règlement des transactions sur ces titres. Ce service est essentiel pour assurer la sécurité, l'efficacité et la transparence du marché financier de l’UEMOA (8 pays)

Le DCBR se porte bien, les derniers chiffres l’attestent.

De 269 milliards de Fcfa en 2019, la valeur des transactions est passée à plus de 800 milliards en 2023.

‘A l’horizon 2025, notre challenge est de faire du DC/BR une infrastructure de marché de classe mondiale pour la gestion des titres et le dénouement des transactions’, explique Birahim Diouf, directeur général de l’institution.

Le DCBR assure la garde sécurisée des titres financiers, y compris les actions, les obligations et autres instruments financiers. Il enregistre la propriété des titres et maintient les registres des transactions, garantissant ainsi l'intégrité et la transparence des données.

Il peut également gérer les collatéraux pour les transactions de prêts de titres ou d'autres opérations de financement. Il assure que les collatéraux sont correctement évalués et gérés pour minimiser les risques.

Les DCBR doit gérer les risques systémiques qui peuvent surgir de l'interconnexion des marchés financiers mondiaux.

Une gestion proactive des risques et une collaboration avec les régulateurs sont essentielles pour maintenir la stabilité financière.