Une crise de recouvrement généralisée

Selon un rapport publié par la Commission nigériane de régulation de l’électricité (NERC), les compagnies nationales d’électricité du Bénin (SBEE), du Togo (CEET) et du Niger (NIGELEC) doivent un total de 19,97 millions de dollars au Nigeria pour l’électricité fournie au cours du premier semestre 2025.

Sur une facture globale de 34,78 millions de dollars, ces clients n’ont réglé que 14,81 millions, soit moins de la moitié.

La CEET n'a pas commenté les informations de la NERC.