Une croissance exponentielle et des perspectives d'avenir

Le soja est aujourd'hui l'une des cultures les plus importantes au Togo. En 2015, la production nationale de soja était inférieure à 25 000 tonnes. Aujourd'hui, cette production a atteint un impressionnant volume de 260 200 tonnes.

Cette croissance exponentielle démontre le potentiel de cette filière pour le développement économique du pays.

La filière soja joue un rôle crucial dans la sécurité alimentaire et l'industrialisation du Togo. Riche en protéines, le soja est un aliment essentiel pour les humains et les animaux. Sa transformation contribue également à la création d’emplois et à la diversification de l’économie togolaise. La hausse de la production de soja a permis de dynamiser plusieurs secteurs, notamment l'agroalimentaire, avec des impacts positifs sur la chaîne de valeur et les revenus des agriculteurs.

La campagne nationale de production du soja 2024-2025 vient d’être lancée avec le défi de maintenir le cap de la production. L'objectif est d'atteindre ou de dépasser les niveaux actuels de production tout en améliorant la qualité et l'efficacité des processus de culture et de transformation.

Système de Traçabilité 'TRACE Soja'

Pour rassurer le marché international de la bonne qualité du soja produit au Togo, la filière annonce une mesure importante de déploiement à grande échelle du système 'TRACE Soja'. Kadzakade Puwussuwe, président du Conseil d'Administration du Conseil Interprofessionnel de la Filière Soja du Togo (CIFS-Togo), explique : « Ce système permet de suivre la production du soja depuis les exploitations agricoles jusqu’à la commercialisation. »

Cette solution de traçabilité est crucial pour garantir la transparence et la confiance des consommateurs internationaux, et pour répondre aux exigences des normes de qualité globales.

Les autorités togolaises souhaitent également mécaniser la production de soja et renforcer l'utilisation de semences certifiées de qualité. La mécanisation est perçue comme une voie essentielle pour augmenter la productivité, réduire les coûts de production, et améliorer la compétitivité du soja togolais sur le marché international.

De plus, l’utilisation de semences certifiées garantit des rendements plus élevés et une meilleure résistance aux maladies et aux conditions climatiques difficiles.