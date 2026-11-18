Les industries extractives ont progressé de 20,9 % au deuxième trimestre 2026, contre un recul de 0,8 % un an plus tôt. Ces chiffres sont tirés des comptes nationaux trimestriels de l’Institut national de la statistique (INSEED). Cette hausse a porté la croissance du secteur secondaire à 7,5 %.

Le secteur extractif repose surtout sur le phosphate, le calcaire et le clinker, exploités notamment par la Société nouvelle des phosphates du Togo (SNPT) et Scan Togo.

L’industrie manufacturière a aussi soutenu l’activité. La production de textiles, de vêtements, de cuir et de chaussures a augmenté de 20,5 %, contre 10,4 % un an plus tôt. L’agroalimentaire a progressé de 14,4 % (contre 1,7 %) et la chimie de 9,9 %. La Plateforme industrielle d’Adétikopé (PIA) contribue largement à cette dynamique.

Selon l’INSEED, le secteur secondaire a rapporté 20,8 milliards de Fcfa aux recettes de l’État, contre 17,2 milliards au deuxième trimestre 2025.

Deux branches ont toutefois freiné la croissance. La production de bois, papier et carton a reculé de 4 %, après -0,3 % l’an dernier. Les matériaux de construction ont baissé de 5 %, alors qu’ils progressaient de 6,5 % un an plus tôt.

Le secteur primaire accélère lui aussi, avec une hausse de 4,4 % contre 3 % en 2025.

L’agriculture passe de 2,9 % à 4,4 %, grâce notamment aux investissements publics dans la mécanisation. La pêche et l’aquaculture progressent de 4,5 %, contre 2,2 % un an plus tôt.

Seul le secteur tertiaire ralentit. Les services ont progressé de 7,4 %, contre 9 % au deuxième trimestre 2025.