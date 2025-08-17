Une découverte du monde du Travail

Rubriques

Préparer un premier emploi © republicoftogo.com

Dès ce lundi, 1 000 étudiants rejoignent diverses entreprises pour un stage d’un mois, intégralement rémunéré par l’État.

Cette initiative, portée par l’Agence nationale pour l’emploi (ANPE), s’inscrit dans le cadre du projet "Vacances actives en entreprise", officiellement lancé samedi dans toutes les régions.

L’objectif est de faciliter l’insertion professionnelle des jeunes diplômés en leur offrant une première expérience concrète du monde du travail.

Ces stages permettent aux bénéficiaires de découvrir les réalités du marché, de se familiariser avec les exigences des entreprises et de développer des compétences pratiques en complément de leur formation académique.

Pour le ministre du Travail et du Dialogue social, Gilbert Bawara, ce programme constitue une réponse au décalage souvent constaté entre la formation universitaire et les besoins réels du marché.

« Beaucoup de jeunes choisissent une filière sans réflexion préalable et découvrent plus tard un décalage avec les exigences professionnelles. Avec ce projet, nous voulons les aider à acquérir des compétences pratiques », a-t-il expliqué.

Cette initiative vient renforcer les dispositifs déjà existants, tels que le volontariat national ou encore le Programme d’appui à l’insertion et au développement de l’embauche (AIDE), traduisant l’engagement constant du gouvernement en faveur de l’employabilité des jeunes.

