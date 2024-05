Le Togo présente de nombreux atouts en tant que pays de services. C’est ce qu’indique une étude menée avec l’appui de la Coopération allemande dans le cadre de la ZLECAF, la zone de libre échange africaine.

Le rapport souligne la présence d’institutions financières de premier rang comme Ecobank et d’un réseau aérien dense grâce à asky.

La capitale dispose d’hôtels de qualité qui correspondent aux normes exigés par les investisseurs étrangers;

Enfin, la plateforme portuaire , en forte croissance, représente un avantage certain par rapport à l’autres pays de la région.

‘Cet audit va permettre d’aider le gouvernement dans les négociations de la ZLECAF et d’autres discussions commerciales’, a indiqué Claudius Fischbach, l’ambassadeur d’Allemagne au Togo.

La Zone de Libre-Échange Continentale Africaine est une initiative ambitieuse visant à créer un marché unique pour les biens et services, faciliter la circulation des personnes et des investissements, et promouvoir le développement économique à travers le continent africain.

La ZLECAF représente une étape cruciale vers l'intégration économique de l'Afrique et offre des opportunités considérables pour le développement du Togo.

Cependant, pour réaliser pleinement son potentiel, des efforts concertés sont nécessaires pour surmonter les défis structurels et institutionnels.

Les pays africains doivent travailler ensemble pour créer un environnement commercial favorable et compétitif, propice à une croissance durable et inclusive.