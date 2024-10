Une invitation à l'action collective

Le gouvernement a annoncé la publication de son Cadre de Financement Durable, un document stratégique destiné à orienter les investissements vers des projets respectueux de l'environnement, socialement responsables et contribuant à la lutte contre le changement climatique.

Ce cadre s'inscrit pleinement dans les engagements du Togo en matière de développement durable et vise à atteindre les Objectifs de Développement Durable (ODD), en ligne avec la Feuille de Route Gouvernementale 2020-2025 et la vision du Président Faure Gnassingbé

Élaboré par le ministère de l’Economie et des Finances, ce cadre constitue un guide de référence pour les investisseurs nationaux et internationaux intéressés par des projets à fort impact, alignés avec les ODD.

Il définit quatorze catégories de dépenses éligibles, parmi lesquelles cinq sont dédiées à des initiatives climatiques et environnementales et neuf concernent des dépenses sociales prioritaires, particulièrement en faveur des populations les plus vulnérables du pays.

Le Cadre de Financement Durable repose sur des critères stricts, des principes d'investissement clairs, ainsi qu'un processus rigoureux d'évaluation et de sélection des dépenses éligibles.

Ce mécanisme garantira que les fonds mobilisés seront alloués à des projets ayant un fort impact social et environnemental. Les investisseurs pourront ainsi aligner leurs propres objectifs de contribution aux ODD avec les priorités du Togo.

Le 9 octobre dernier, l’agence de notation S&P, agissant en tant que fournisseur de Second Party Opinion (SPO), a achevé son évaluation indépendante du Cadre de Financement Durable du Togo.

S&P a confirmé son alignement avec les principes établis par l'International Capital Market Association (ICMA) et la Loan Market Association (LMA), assurant ainsi la crédibilité du document et renforçant la confiance des investisseurs.

Le ministre de l’Economie et des Finances, Essowè Georges Barcola, a souligné l'importance de ce dispositif pour la mise en œuvre de la Feuille de Route.

‘Notre priorité est d'attirer des investissements qui non seulement soutiennent une croissance économique inclusive, mais qui respectent également l'environnement et améliorent la qualité de vie de nos citoyens », a-t-il déclaré.

Le gouvernement lance un appel aux acteurs du secteur privé, aux organisations de la société civile et aux partenaires au développement pour qu'ils s'engagent dans ce processus novateur.

L'objectif est de créer une synergie pour bâtir ensemble un avenir durable pour le Togo, où croissance économique et protection de l'environnement vont de pair.

Cette initiative illustre la volonté du pays de se positionner comme un modèle en matière de financement durable, tout en répondant aux enjeux climatiques et sociaux urgents.