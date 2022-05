La pression fiscale est trop forte sur les entreprises, a regretté Laurent Tamegnon, le président du patronat. Il espère pouvoir trouver des solutions durables avec les pouvoirs publics.

Le secteur privé a bénéficié d’aménagements depuis deux ans en raison de la crise sanitaire avec, notamment, des reports d’échéances.

Le niveau d’imposition est relativement élevé (27%), mais moins que dans beaucoup d’autres pays.

Le problème repose sur le fait que l’assiette fiscale est très réduite. Le business informel représente près de 80% de l’activité commerciale et n’est pas imposé.

Un très petit nombre de sociétés et de particuliers, via l’IRPP, s'acquittent des taxes et impôts. Une minorité paye pour la majorité.

C’est l’un des problèmes auquel doit faire face l’Office togolais des recettes (OTR).