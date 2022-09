Une nouvelle administratrice pour le Togo

La Banque africaine de développement (BAD) accueille 12 nouveaux administrateurs, dont cinq femmes, pour un mandat de trois ans.

Le nombre de femmes au conseil d’administration a augmenté, passant de trois à cinq.

Jusque-là directrice adjointe du Trésor et des Finances extérieures du Maroc, chargée des relations de coopération avec le monde arabe et islamique, l’Amérique, l’Asie et les institutions internationales, Malika Dhif est la nouvelle administratrice pour le Maroc, le Togo et la Tunisie.

Les nouveaux membres du conseil ont été désignés à la suite de l’élection générale des administrateurs par les conseils des Gouverneurs lors des assemblées annuelles du Groupe de la Banque tenues à Accra en mai dernier.